O sérvio Milorad Mazic vai arbitrar a receção do Benfica ao PAOK, na terça-feira, da primeira mão dos 'play-offs' da Liga dos Campeões de futebol, anunciou hoje a UEFA.

Mazic, de 45 anos e internacional desde 2009, foi um dos 10 árbitros europeus presentes no Mundial2018, tendo arbitrado três jogos da competição.

O sérvio dirigiu a vitória caseira do Sporting frente ao Atlético de Madrid, por 1-0, na edição da época passada da Liga Europa, num encontro da segunda mão dos quartos de final, fase em que os ‘leões’ foram eliminados, na sequência da derrota por 2-0 na capital espanhola.

O embate entre Benfica e PAOK, na terça-feira, vai ser o quarto que Mazic arbitra dos ‘encarnados’ e o terceiro no Estádio da Luz, em Lisboa, depois de ter apitado o empate 1-1 frente ao Besiktas (1-1), na fase de grupos da Liga dos Campeões de 2016/17, e a vitória diante do Galatasaray (2-1), para a mesma competição, mas de 2015/16.

Antes, o sérvio esteve na derrota do Benfica no terreno do Fenerbahçe (1-0), da primeira mão das meias-finais da Liga Europa de 2012/13. Os lisboetas acabaram por à final, depois de vencerem os turcos em casa por 3-1.

O jogo da primeira mão dos ‘play-offs’ da ‘Champions’ está marcado para quarta-feira, às 20:00.