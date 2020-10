O jogo Santa Clara–Gil Vicente, teve uma assistência de 1.000 pessoas, com os adeptos separados cinco lugares, mesmo sendo coabitantes, marcando a primeira vez desde que um estádio de futebol em Portugal teve adeptos em 209 dias.

O último jogo a ser disputado com público no estádio tinha sido o Paços de Ferreira - V. Guimarães, disputado a 8 de março na Mata Real, a contar para a jornada 24 da I Liga 2019/20. O resto da época foi disputada à porta fechada, já depois do retorno

Este foi assim o primeiro jogo profissional da época a ter público no estádio devido às restrições da covid-19 durante jogo da Primeira Liga de Futebol, 3.ª jornada entre o Santa Clara e o Gil Vicente, disputado no Estádio de São Miguel, em Ponta Delgada, Ilha de São Miguel, Açores.

A permissão de público no estádio de São Miguel surgiu após a Liga ter sugerido à Direção Regional da Saúde dos Açores (DRS) que aplicasse aos encontros do Santa Clara as normas regionais, que permitem a presença de público em eventos desportivos.

Os adeptos vão estar separados cinco lugares, mesmo sendo coabitantes, no jogo Santa Clara – Gil Vicente, da terceira jornada da I Liga, que servirá como “teste-piloto” para o regresso de público aos estádios no campeonato português.