Com este triunfo, a equipa comandada por Julen Lopetegui passou a somar 61 pontos e encurtou distâncias para o terceiro, o FC Barcelona (65), e o líder Atlético de Madrid (67), mantendo-se a cinco do Real Madrid (66), agora segundo colocado.

Por seu lado, o Celta de Vigo segue num confortável 10.º posto, com 37 pontos, os mesmos do Athletic.

No Estádio de Balaídos, o emblema andaluz colocou-se na frente do marcador logo aos sete minutos, graças a um golo do central francês Jules Koude, assistido pelo antigo jogador do Sporting Marcos Acuña, mas o ‘bis’ do avançado espanhol Iago Aspas (20 e 23), o primeiro tento de grande penalidade, selou a reviravolta.

O brasileiro Fernando (35 minutos), que em Portugal vestiu as cores do FC Porto, viria a restabelecer a igualdade, antes de Brais Mendez (43) voltar a colocar os galegos no comando.

No segundo tempo, o Sevilha foi à procura do empate, conseguido pelos pés do croata Ivan Rakitic, aos 60 minutos, para, aos 76, selar a vitória, por intermédio do suplente argentino Papu Gómez, reforço de inverno contratado à Atalanta.