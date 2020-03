O primeiro golo surgiu logo aos quatro minutos, por Sergey Kryvtsov, o segundo aos nove, num autogolo do defesa do Dnipro-1, Volodymyr Adamyuk, o terceiro por Taison, aos 19, e o quarto por Konoplyanka, aos 23.

Com o jogo resolvido, a equipa de Luís Castro geriu a vantagem e sofreu o golo do Dnipro-1 aos 82 minutos, por Vladyslav Supriaga.

O Shakhtar lidera o campeonato ucraniano com 56 pontos, seguido do Zorya Luhansk, com 43, e do Dínamo Kiev, com 42.