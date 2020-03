O tema marcou a conferência de imprensa de lançamento do desafio de terça-feira, no terreno do Famalicão, na qual o técnico reiterou que quando assinou pelo Sporting “sabia que era até ao final da época”, pelo que não é um assunto que tenha de “falar todos os dias”.

“Treinadores a prazo são todos. Até Alex Ferguson saiu um dia do Manchester United. Não há profissão mais volátil”, sustentou Silas, em Alcochete, garantindo ser “muito forte psicologicamente” para lidar com a pressão do lugar que ocupa.

O técnico garantiu ainda sentir “honestidade e lealdade” da parte do diretor desportivo dos ‘leões’, Hugo Viana, e do próprio presidente, Frederico Varandas, mas não deixou de abordar as notícias que dão conta do interesse do Sporting em outros treinadores para a próxima época.

“Continue eu ou não, o Sporting não pode contratar todos os treinadores de que se fala, por causa do ‘fair play’ financeiro. Há sempre muita gente pronta para vir para o Sporting e o clube tem de estar sempre aberto ao mercado”, assumiu o técnico ‘leonino’.

Sobre o desafio com o Famalicão, que foi referindo, várias vezes, ser o assunto “mais importante” para abordar, Silas prometeu uma boa partida entre dois conjuntos que gostam de jogar bom futebol.