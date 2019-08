"Talvez haja alterações, temos de ajustar algumas coisas. Não me preocupa não termos marcado golos ainda. Preocupava-me se não criássemos ocasiões. A única coisa que me importa é tentarmos jogar da mesma forma que temos jogado. Os golos vêm por acréscimo", sublinhou.

Em antevisão para o embate com a equipa açoriana, Jorge Silas considerou que seria "muito aceitável" defrontar o Santa Clara da mesma forma que jogaram no encontro da segunda fase da Taça da Liga, que abriu a temporada e terminou com a derrota da turma lisboeta por 1-0.

"Se jogarmos com o Santa Clara da mesma forma que jogámos com eles na Taça da Liga, já é muito aceitável para esta altura do campeonato. Daquilo que analisei do Santa Clara, não acredito que seja diferente. No ano passado fomos lá ganhar e este ano queremos o mesmo", analisou.

Silas rejeitou fazer comparações entre o momento das duas formações, justificando que a época ainda agora se iniciou e as equipas ainda não se defrontaram todas.