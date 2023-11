“Diego Pablo Simeone permanecerá como treinador do nosso clube até 30 de junho de 2027. O treinador argentino vai dar continuidade ao projeto que começou com a sua chegada ao banco em dezembro de 2011”, lê-se numa nota publicada pelo Atlético.

Desde essa altura, o antigo médio já leva 642 jogos como treinador, um recorde do clube que deixou para trás o lendário Luís Aragonés (612), e conquistou um total de oito títulos, incluindo duas La Ligas, uma Taça do Rei e duas Liga Europas.

Além disso, Simeone guiou o Atlético Madrid às finais da Liga dos Campeões de 2014 e 2016, ambas com resultado negativo.

O técnico de 53 anos, que também defendeu as cores do Atlético como jogador, tem o maior número de vitórias com treinador do clube, com 380, e o que tem mais épocas consecutivas à frente dos ‘colchoneros’ (vai na 13.ª).

A carreira de Simeone começou no seu país com passagens por Racing, River Plate, Estudiantes e San Lorenzo, e ainda pelos italianos do Catania, antes de rumar a Madrid.