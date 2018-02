Uma semana depois de ter regressado ao primeiro lugar, Federer continua na liderança, à frente do espanhol Rafael Nadal e do croata Marin Cilic, numa lista em que o francês Jo-Wilfried Tsonga saiu pela primeira vez do top-30 em 10 anos, para o 36.º posto.

No sentido contrário, o argentino Diego Schwartzman, que no domingo venceu o torneio do Rio de Janeiro, subiu cinco lugar e estreou-se entre os 20 primeiros, no 18.º. O norte-americano Frances Tiafoe, outro vencedor do fim de semana, campeão em Delray Beach, ocupa o 61.º posto, após uma subida de 30 lugares.

João Sousa, que esta semana foi eliminado na primeira ronda em Marselha, ‘caiu’ uma posição, para o 72.º posto, à frente de Gastão Elias, que chegou à segunda ronda no Rio de Janeiro e subiu 12 lugares para o 102.º, Pedro Sousa, que ascendeu uma posição para o 121.º. João Domingues e Gonçalo Oliveira registaram ligeiras descidas, ocupando os 207.º e 263.º lugares, respetivamente.