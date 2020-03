Em comunicado, o sindicato liderado por Joaquim Evangelista “deixa claro que, neste momento de suspensão das competições, se mantém o direito à retribuição dos jogadores, estando estes ao dispor das entidades patronais, disponíveis para cumprir as direções que forem prestadas, o que já acontece com a realização de planos de trabalho físico em casa”.

Face a esta situação, o SJPF adverte que “são ilegítimas medidas unilaterais que visem limitar direitos dos jogadores, nomeadamente privar ou reduzir a retribuição”, recordando que, apesar de afetado, o futebol é um setor com “vias de financiamento em aberto”, nomeadamente “a antecipação de receitas provenientes de direitos televisivos”.

“Dada a incerteza do momento, o SJPF mantém especial preocupação com jogadores e clubes em situação de maior vulnerabilidade económica”, lê-se ainda no mesmo comunicado, rejeitando “soluções unilaterais, limitadoras de direitos fundamentais, apelando à serenidade e ao bom senso”.

O comunicado do SJPF surge no mesmo dia em que o Borussia Mönchengladbach anunciou que os jogadores do clube, equipa técnica e dirigentes vão sofrer um corte no salário enquanto durar a pandemia de Covid-19, por proposta dos próprios futebolistas, sensíveis ao momento que se está a atravessar.