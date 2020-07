Na apresentação à comunicação social do 18.º Estágio do Jogador, em Odivelas, Joaquim Evangelista anunciou a criação de um plano que pretende mobilizar também “os demais agentes desportivos, a federação e o Governo”, de modo a “reforçar o montante” que o sindicato vai aplicar.

“Queremos criar um fundo que, do ponto de vista económico e de saúde, com carências efetivas, dê uma resposta financeira. Dar também uma resposta social aos jogadores que não têm condições para manter a sua profissão e criar um mecanismo de apoio por um determinado período. Finalmente, promover a formação, qualificar os jogadores neste período, mas pagar aos jogadores uma bolsa para fazerem essa formação. É um ‘win-win’ para o jogador, porque ganha competências próprias e ganha um recurso financeiro para fazer face às dificuldades”, explicou.

Joaquim Evangelista mostrou-se preocupado com a II Liga e o Campeonato de Portugal, suspensos e posteriormente cancelados devido à pandemia, sem confirmação oficial de quando terão início, mas frisou a necessidade de “haver uma cultura de solidariedade”, com o estágio a servir de “promoção do futebol e do jogador português”.

O estágio, que “é uma iniciativa de referência na pré-época desportiva”, pretende preparar “mental e fisicamente” o regresso dos futebolistas à competição, não apenas os atletas sem contrato, mas também os que não tem condições de treino devido ao encerramento dos clubes onde alinham, como o caso de Bruma e João Mário, internacionais portugueses que treinaram em Odivelas durante esta fase.