O vencedor da última edição do Open da Austrália bateu Dimitrov em dois ‘sets’, pelos parciais de 6-3 e 6-1, num embate que decorreu apenas uma hora e 13 minutos.

Sinner, de 22 anos, também já tinha vencido em 2024 o ATP 500 de Roterdão, nos País Baixos.

Neste ano, o transalpino venceu 22 dos 23 jogos disputados, sendo exceção o desaire face ao espanhol Carlos Alcaraz (1-6, 6-3 e 6-2) nas meias-finais de Indian Wells.

Com o triunfo em Miami, Sinner vai ascender ao segundo lugar do ranking ATP, ultrapassando precisamente Alcaraz, e ficar apenas atrás do sérvio Novak Djokovic.

O transalpino arrebatou o triunfo de Miami à terceira final, depois de ter perdido as de 2021, face ao polaco Hubert Hurkacz, e 2023, perante o russo Daniil Medvedev, do qual se ‘vingou’ nas meias-finais da edição de 2024.