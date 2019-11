A renovação do contrato do lateral-esquerdo espanhol, que chegou ao Benfica a meio da temporada de 2015/2016, foi oficializada na página oficial dos ‘encarnados’.

“Este é um dia muito especial, importante. Creio que é uma renovação merecida depois do trabalho feito ao longo destes anos. O entendimento foi rápido, porque ambas as partes queriam alargar a duração deste contrato. Estou muito feliz com este desfecho”, reagiu o lateral-esquerdo em declarações à BTV.