A notícia é avançada pelo jornal A Bola que conta que Luís Filipe Vieira confirmou, esta terça-feira, no plenário dos órgãos sociais do Benfica, que será candidato a novo mandato, o sexto, na presidência do SL Benfica.

Recorde-se que no final da derrota por 2-0 dos encarnados na Madeira, em jogo frente ao Marítimo, encontro que ditou a saída do treinador Bruno Lage, Vieira assumiu a total responsabilidade pelo mau momento da equipa. Nessa altura, numa conferência pós-jogo, o presidente benfiquista garantiu uma decisão sobre o seu futuro à frente do clube quando regressasse a Lisboa, adiantando que espera ser de “não vergar”, embora admitisse que muita coisa se fosse passar até lá e que ia falar com a sua família.

As eleições no clube da Luz estão marcadas para outubro.

Luís Filipe Vieira está a cumprir o quinto mandato à frente do SL Benfica, clube do qual é presidente desde 2003, quando sucedeu no cargo a Manuel Vilarinho.