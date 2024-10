Depois de uma primeira parte em ‘branco’, os ‘encarnados’ construíram a vitória com golos de dois jogadores saídos do banco de suplentes, Di María, aos 71 minutos, e Pavlidis, aos 76 e 80, sendo que o avançado grego não marcava pelas ‘águias’ desde 23 de setembro, frente ao Boavista, para a I Liga.

Vencedor de sete troféus da Taça da Liga (2009, 2010, 2011, 2012, 2014, 2015 e 2016), o Benfica junta-se ao Sporting na ‘final four’ da prova, ficando à espera do adversário nas meias-finais, que sairá do duelo de quinta-feira entre Sporting de Braga e Vitória de Guimarães.

Já os ‘leões’, que na terça-feira bateram o Nacional (3-1), terão pela frente FC Porto ou Moreirense, que também se defrontam na quinta-feira.

A ‘final four’ da Taça da Liga vai decorrer em Leiria, com as meias-finais em 07 e 08 de janeiro de 2025, e a final marcada para dia 11 do mesmo mês.