O português Pizzi está castigado e é grande ausência nos 18 convocados do Benfica, hoje divulgados, para a receção ao Desportivo das Aves, da 26.ª jornada da I Liga de futebol, num lote sem o brasileiro Douglas.

O médio viu o quinto amarelo na vitória (5-0) dos ‘encarnados' diante do Marítimo na última jornada e irá cumprir uma partida de castigo. Em contrapartida, o defesa brasileiro Douglas sai dos eleitos, mas por opção, com Eliseu, que ainda não vestiu a camisola das ‘águias' em 2018, a manter-se fora da lista

No que aos lesionados diz respeito, apenas Krovinovic e Salvio continuam a recuperar das respetivas lesões.

No sábado, o Benfica, segundo classificado, com 62 pontos, recebe no Estádio da Luz, pelas 18:15, o Desportivo das Aves, 13.º, com 25, num encontro da 26.ª jornada da I Liga de futebol.

Lista de 18 convocados:

-Guarda-redes: Svilar e Bruno Varela;

-Defesas: Grimaldo, Luisão, Jardel, André Almeida e Rúben Dias;

-Médios: Fejsa, Samaris, Zivkovic, Cervi, Rafa, Keaton Parks, Diogo Gonçalves e João Carvalho;

-Avançados: Raúl, Jonas e Seferovic.