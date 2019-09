“Penso que correu muito bem. O resultado não só correspondeu, como superou as expectativas e penso que isso foi reconhecido de forma quase unânime por equipas e adeptos. Como a competição está dividida por quatro divisões, os jogos são bem mais disputados. Com este sistema, as seleções disputam mais jogos com rivais da mesma dimensão”, disse.

Orador principal de uma conferência sobre as competições da UEFA na Soccerex, o dirigente italiano fez também uma antevisão do Euro2020 de futebol, que será disputado de forma inédita em 12 cidades de 12 países diferentes. Marchetti reconheceu que o formato apresenta maiores dificuldades de logística, mas garantiu que tudo foi feito para “não tornar impossível” aos adeptos a ambição de acompanhar a respetiva equipa.

“Em 2020 cumprem-se 60 anos do início dos Europeus, daí a ideia de um Europeu realmente disputado por toda a Europa. Desta forma damos uma oportunidade a locais que talvez não tivessem oportunidade de sediar toda a competição, recebendo uma parte da prova. Estamos conscientes que neste formato é preciso ter em conta a logística e tentámos evitar viagens demasiado longas”, frisou, revelando ainda que foram previstos três milhões de bilhetes.

No que toca ao futebol de clubes, o secretário-geral adjunto da UEFA considerou haver uma “tendência de polarização” no futebol europeu, na qual as ligas dos cinco maiores países [Inglaterra, Espanha, Itália, Alemanha e França] estão a aumentar a sua quota de receitas enquanto os outros se afastam, e sublinhou que a terceira competição da UEFA, prevista para 2021, se destina a dar mais oportunidades a outros clubes.