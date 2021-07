Uma cerimónia de abertura em tempos de pandemia.

"Separados mas nunca sozinhos". A atleta (boxe) e enfermeira japonesa Arisa Tsubata correu numa passadeira no centro do palco da cerimónia para lembrar o período por que muitos atletas passaram durante o confinamento. A abertura oficial dos Jogos Olímpicos não deixou esquecer, nem que por minutos, a pandemia. Aliás, foi mesmo respeitado um momento de silêncio pelas vítimas da Covid-19.

As cores vibrantes do Rio2016 ficaram no Brasil. Tóquio optou por um lado mais soturno, silencioso e com um palco mais despido. Poucas dezenas de bailarinos dançaram — e sapatearam — ao ritmo de música japonesa, e apenas o fogo-de-artifício disparado do topo do estádio olímpico iluminou das bancadas, vazias.

Pormenor interessante: os anéis olímpicos que fecharam a primeira parte do espetáculo foram feitos de matéria-prima oriunda de árvores plantadas aquando dos Jogos Olímpicos de Tóquio, em 1964.

O que não muda é o habitual desfile das delegações nacionais. Bom, se não se contar com a redução para mais de metade de algumas (por exemplo, apenas 17 atletas portugueses, de um total de 91 qualificados, marca presença) e a entrada por ordem alfabética... mas do alfabeto japonês.

A Grécia foi a primeira comitiva a dar entrada no Olímpico de Tóquio, como manda a tradição. Seguiu-se a equipa Olímpica de refugiados, composta por 29 atletas. Portugal foi a 168.ª comitiva de 205 nações a participar neste desfile.

Outro pormenor interessante, se for gamer: as delegações fizeram a sua entrada no estádio ao ritmo de algumas bandas sonoras de videojogos.

