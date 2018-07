O técnico da seleção da Inglaterra, Gareth Southgate, mostrou-se muito orgulhoso da sua equipa apesar da derrota este sábado diante da Bélgica, no duelo pelo terceiro lugar do Campeonato do Mundo, mas reconheceu que a equipa ainda tem de evoluir para ser uma das quatro melhores.

"Estamos muito orgulhosos do que fizemos. Não nos enganamos sobre onde estamos como equipa. Acabámos entre os quatro primeiros, mas ainda não somos uma das quatro melhores equipas do mundo. Estamos conscientes e nunca nos escondemos atrás disso", disse Gareth Southgate após derrota por 2 - 0 diante dos 'Diabos Vermelhos'. Após anos de derrotas e eliminações precoces nos grandes torneios, a Inglaterra chegou ao Mundial na Rússia com um dos elencos mais jovens do Campeonato. A equipa superou as expectativas alcançando a primeira meia-final do torneio desde a Itália-1990. Mas a seleção acabou eliminada pela talentosa Croácia de Luka Modric, que demostrou força para vencer no prolongamento e garantir a primeira final da sua história. "Contra seleções melhores faltou qualquer coisa. Mas tivemos uma aventura maravilhosa e algumas experiências que deixam grandes aprendizagens para o futuro deste grupo", valorizou Southgate. "Não poderia pedir mais a nenhum dos meus jogadores nestas sete semanas que trabalhamos juntos", acrescentou o treinador.