O Sp. Braga ficou esta manhã a conhecer os adversários na fase de grupos da Liga Europa, defrontando os suecos do Malmo, os alemães do Union Berlin e ainda os belgas do St. Gilloise.

Nos outros grupos, destaque para a competitividade no B, onde está inserido o Fenerbahçe de Jorge Jesus, que terá pela frente o Dínamo de Kiev, Rennes e AEK Larnaca.

Já a AS Roma de José Mourinho defrontará o Ludogorets, o Bétis de William Carvalho e ainda o HJK, isto no grupo C.

Finalmente o Manchester United de Cristiano Ronaldo medirá forças com a Real Sociedad, Sheriff e Omonoia, no grupo E.

Os jogos da fase de grupos realizam-se a 8 de setembro (primeira jornada), 15 de setembro (segunda), 06 de outubro (terceira), 13 de outubro (quarta), 27 de outubro (quinta) e 03 de novembro (sexta e última).

A final da edição de 2022/23 da Liga Europa está agendada para 31 de maio de 2023, na Puskas Arena, em Budapeste, na Hungria.