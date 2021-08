Na sequência do primeiro golo apontado pelo médio Aurélien Tchouameni, aos 37 minutos, os jogadores monegascos falaram de imediato com o árbitro inglês Michael Oliver para revelar que tinham, aparentemente, sido alvo de insultos racistas por parte dos adeptos checos, enquanto festejavam o golo.

Contudo, após uma conversa entre os jogadores e a equipa de arbitragem, o ‘speaker’ do Estádio Letná dirigiu-se aos adeptos para apelar ao “espírito de jogo limpo”, alertando que, “no caso de reincidência de comportamento racista, a partida pode acabar antes do final”.

O jogo foi retomado, mas foi visível a indignação dos jogadores do Mónaco, que fizeram o segundo golo pelos pés do avançado Kevin Volland (59) e contaram com o português Gelson Martins entre os titulares.

Ao site do clube, o treinador monegasco, Niko Kovac, frisou que a sua equipa "ganhou em campo e contra o "racismo".