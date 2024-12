A equipa lisboeta, que falhou a possibilidade de alcançar o segundo triunfo consecutivo na ‘era’ de João Pereira ao comando, tinha sido ultrapassada no sábado pelo FC Porto, que venceu em casa do Moreirense, e falhou hoje o triunfo que lhe permitiria voltar para a frente isolada, diante de um Gil Vicente que vinha de dois triunfos consecutivos e somou o terceiro seguido sem perder.

Apesar de ter falhado a liderança isolada, o Sporting acaba por manter o comando, mas agora com os mesmos 37 pontos do FC Porto, segundo classificado, equipas que podem ser ultrapassadas na segunda-feira pelo Benfica, caso vença na receção ao Estoril Praia, enquanto o Gil vicente ocupa um tranquilo 10.º lugar, com 17 pontos.