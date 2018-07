O ex-presidente do Sporting Clube de Portugal e candidato à eleições do próximo dia 8 de setembro, esteve este sábado, 21 de julho, no Núcleo Sporting Clube de Portugal da Batalha, numa sessão de esclarecimento. O evento tem lugar depois de a Comissão de Gestão do clube confirmar que os núcleos não podem, nem devem, admitir ações de propaganda, campanha ou outras por parte de quem está suspenso.

Pequeno-almoço em Ferreira do Zêzere, passagem pelo museu de Leiria e almoço com sessão de esclarecimento no Núcleo Sporting Clube de Portugal da Batalha.

Bruno de Carvalho está num périplo para promover a sua candidatura, com ações de campanha que incluem núcleos do clube, mesmo depois da Comissão de Gestão (CG) do Sporting ter confirmado, esta sexta-feira, 20 de julho, através de um comunicado, que os núcleos não podem, nem devem, admitir ações de propaganda, campanha ou outras por parte de quem está suspenso.

Contactado pelo SAPO24, António Santos, responsável do núcleo que hoje recebeu o ex-presidente dos leões, confirmou esta visita. Questionado sobre os motivos que levaram o núcleo a manter esta iniciativa mesmo depois das indicações da Comissão de Gestão, o responsável respondeu que "foi recebido o cidadão Bruno de Carvalho, que é ex-presidente do Sporting. Agora se é candidato ou não [às eleições de 8 de setembro], não somos nós que decidimos".

Este núcleo, constituído em maio deste ano, não aparece na listagem disponível no site oficial do clube porque é muito recente e o documento não está ainda atualizado, esclareceu o responsável.

Ontem, em comunicado, a Comissão de Gestão esclareceu que "a suspensão dos membros do ex-Conselho Diretivo (CD) destituído resultou da participação de sócios na plenitude dos seus direitos, e que é absolutamente legal e estatutária, tendo a respetiva legitimidade sido sufragada por decisões judiciais sucessivas”.

Em causa, a suspensão preventiva decretada pela comissão de fiscalização do ex-presidente e ex-vice-presidente do CD, Bruno de Carvalho e Carlos Vieira, que anunciaram a intenção de se candidatar às eleições para a presidência do Sporting marcadas para 8 de setembro, encabeçando cada um a sua lista, e que têm contestado a decisão daquele órgão que substitui interinamente o Conselho Fiscal e Disciplinar.

A CG esclarece que o Regulamento Disciplinar está em vigor desde 17 de fevereiro de 2018, data em que foi aprovado por iniciativa do anterior CD, cujo artigo 20.º prevê expressamente a figura da suspensão preventiva, ao contrário do que tem sido propalado por alguns dos membros suspensos.

"Assim sendo, recordamos que os Núcleos, fazendo parte da família do nosso Sporting Clube de Portugal, não podem nem devem admitir acções de propaganda, campanha ou outras por parte de quem está suspenso dessa mesma família", conclui a nota.

Entretanto, os dois visados, Bruno de Carvalho e Carlos Vieira já reagiram, no Facebook, ao comunicado da CG, o primeiro para lamentar “as mentiras que o mesmo contém e com efeito nulo quanto à legalidade do que pretende exigir aos núcleos”, considerando que o Sporting “não pode viver, através de pessoas que não foram eleitas pelos seus sócios, dias de total falta de democracia e desrespeito pela Lei e pelos sportinguistas”, certo de que estes “saberão impedi-lo”. “Tenho a certeza de que todos os candidatos vão ainda hoje repudiar o teor do mesmo pela sua crença nos valores como democracia, pluralidade de ideias e acesso a todos à informação”, rematou Bruno de Carvalho.

Já Carlos Vieira fez saber que, apesar da insistência de alguns núcleos para que a sua lista de candidatura sob o lema ‘Sporting Primeiro’ mantivesse as ações de campanha, decidiu cancelá-las como contributo para um clima de serenidade e tranquilidade no clube, mesmo discordando a decisão da CG. No entanto, promete que irá continuar a contactar sportinguistas e a pugnar pelos seus legítimos direitos.