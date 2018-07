O clube de Alvalade emitiu um comunicado onde explica que avançou com uma queixa na FIFA ao ex-jogador e ao seu novo clube, os espanhóis do Atlético de Madrid.

O Sporting apresentou esta sexta-feira uma queixa na FIFA que visa o atleta Gelson Martins e o agora novo clube, o Atlético de Madrid. A informação foi dada através de um comunicado publicado no site oficial dos 'leões'.

O clube da capital espanhola apresentou o extremo internacional português como sendo um "jogador livre" e que chegava com um contrato válido por cinco temporadas.

Recorde-se que Gelson Martins, de 23 anos, foi um dos nove jogadores que rescindiu com o Sporting após os incidentes na Academia de Alcochete, em que cerca de 40 indivíduos invadiram o complexo e agrediram jogadores e equipa técnica no clube, para além de Rui Patrício, Bruno Fernandes - que recentemente voltou à equipa dos leões -, William Carvalho, Podence, Battaglia, Bas Dost, Ruben Ribeiro e Rafael Leão rescindiram com os leões.

O comunicado, na íntegra:

Face ao inaceitável comportamento do Club Atlético de Madrid no processo relativo ao atleta Gelson Batalha Martins, que repudiamos, o Conselho de Administração da Sporting Clube de Portugal Futebol SAD – que nesta negociação como em quaisquer outras apenas defenderá os superiores interesses do Sporting Clube de Portugal e não quaisquer outros – deliberou, por unanimidade, apresentar uma participação na FIFA com pedido indemnizatório ao atleta e ao Clube, e pedido de aplicação de sanções desportivas a ambos.

Lisboa, 27 de Julho de 2018

O Conselho de Administração da Sporting SAD