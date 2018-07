O extremo assinou um contrato válido por seis épocas no mesmo dia em que o jornal A Bola noticiou que sem um acordo entre o Sporting e o Atlético para a transferência do jogador o caso seguiria para a FIFA.

O clube da capital espanhola emitiu um comunicado em que anuncia a chegada do extremo internacional português com um contrato válido por 6 temporadas, com o Atlético a afirmar que o atleta assina como um "jogador livre".

No texto disponível no site dos colchoneros pode ler-se que o clube contratou um extremo "incisivo com talento e explosão" e que "os seus desequilíbrios pelas faixas fazem com quem seja um perigo para as defesas rivais e um grande assistente para os seus companheiros de equipa". O Atlético de Madrid, dá assim as boas-vindas a um "extraordinário jogador que, apesar da sua juventude, tem experiência e já disputou jogos ao mais alto nível, tanto no clube como na Seleção".

Esta quarta-feira a primeira página do jornal A Bola dá conta de que, mesmo ainda antes do negócio ser confirmado, o clube de Alvalade apresentou queixa na FIFA, tal como fez com Rui Patrício e Podence. Isto porque o Sporting não chegou a acordo com o Atlético Madrid pelo passe de Gelson Martins e fez queixa na FIFA, segundo revela a edição impressa do diário desportivo.

Os leões consideraram a proposta de 15 milhões, por metade do passe, muito baixa e as negociações caíram por terra.

Recorde-se que Gelson Martins, de 23 anos, foi um dos nove jogadores que rescindiu com o Sporting após os incidentes na Academia de Alcochete, em que cerca de 40 indivíduos invadiram o complexo e agrediram jogadores e equipa técnica no clube, para além de Rui Patrício, Bruno Fernandes - que recentemente voltou à equipa dos leões -, William Carvalho, Podence, Battaglia, Bas Dost, Ruben Ribeiro e Rafael Leão rescindiram com os leões.

Estas rescisões surgiram na sequência, entre outros casos, das agressões sofridas por vários elementos do plantel e da equipa técnica em 15 de maio, na Academia do Sporting, em Alcochete, por cerca de 40 pessoas encapuzadas.

Gelson Martins repartiu a sua formação pelo Futebol Benfica e Sporting CP. Foi neste último que se estreou como profissional e se firmou como um dos maiores talentos produzidos pela Academia de Alcochete nos últimos anos.

Chegou à equipa principal dos leões na época 2014/2015, com Marco Silva ao comando da turma de Alvalade. Nessa temporada, passada maioritariamente na equipa B, o extremo realizou 2 jogos pela equipa principal e 40 pela formação secundária dos leões (onde apontou também 6 golos). Nas três épocas seguintes, já com Jorge Jesus ao leme da nau leonina, Gelson participou em 140 jogos e marcou 27 golos pelo Sporting CP, tornando-se uma peça fundamental no conjunto de Alvalade e chegando à Seleção Nacional, pela qual participou na Taça das Confederações e no recente Mundial na Rússia (ao todo, soma 19 jogos pela equipa das Quinas, ainda sem golos marcados).