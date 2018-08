Jaime Marta Soares esclareceu que, até segunda-feira, terá de avaliar se as candidaturas estão em conformidade com os estatutos do Sporting.

Após entrega formal das candidaturas, de acordo com os estatutos do clube, o presidente da MAG, “pode dar prazo de quarenta e oito horas para a correção de qualquer deficiência na apresentação das candidaturas, notificando para o efeito, por qualquer modo, o primeiro proponente”.

Ainda de acordo com as normas ‘leoninas’, compete a Jaime Marta Soares “admitir as candidaturas, verificando a sua regularidade”, que devem ser “propostas por sócios com capacidade eleitoral ativa que representem, pelo menos, mil votos”.

O ato eleitoral vai recorrer ao voto eletrónico, sendo considerada “eleita a lista que obtiver mais votos do que qualquer uma das outras”.