De acordo com um anúncio publicado hoje na imprensa, em causa está "um leilão público competitivo para alienação do imóvel designado por 'Quinta do Candal', sito na Rua Zeferino Costa n.º 107 a 111 (via Edgar Cardoso)", em Santa Marinha, Vila Nova de Gaia (distrito do Porto).

Em causa está a histórica sede do Clube Desportivo do Candal e os terrenos do antigo estádio Rei Ramiro, bem como outros adjacentes atravessados pela via Edgar Cardoso.

Os terrenos têm já um Pedido de Informação Prévia (PIP) aprovado com a capacidade construtiva de 38.774,30 metros quadrados acima do solo e 18.037,50 metros quadrados abaixo do solo.

A zona será futuramente servida pela Linha Rubi do Metro do Porto (Santo Ovídio - Casa da Música), e contará com uma estação nas proximidades (Candal), estando atualmente em obras.

A Lusa questionou a Santa Casa da Misericórdia do Porto acerca do motivo para a alienação dos terrenos, tendo fonte oficial da instituição respondido que se trata "da venda de um terreno cujo valor será aplicado em investimento interno nos equipamentos da Misericórdia do Porto".

Num comunicado de imprensa anexo à resposta, pode ler-se que a Misericórdia "tem como principal objetivo aplicar grande parte do valor resultante desta transação em investimento interno, nomeadamente na modernização, remodelação e otimização das estruturas e infraestruturas da instituição, nas suas diversas áreas, particularmente nas suas unidades hospitalares e Estruturas Residenciais para Pessoas Idosas".

"A Misericórdia do Porto, com este investimento, pretende também requalificar o seu parque habitacional e imobiliário, bem como assegurar melhores condições de trabalho aos cerca de 1.300 colaboradores que integram os seus quadros", refere.

Segundo a Misericórdia, o terreno no Candal "trata-se de um ativo disponível e que não faz parte de qualquer utilização no âmbito das atividades da Misericórdia do Porto", cuja venda estava planeada "desde novembro de 2021", data em que "a Assembleia Geral da Misericórdia do Porto mandatou a Mesa Administrativa da Instituição para proceder à sua alienação".

Em resposta à Lusa, a instituição referiu ainda que o PIP aprovado "prevê a construção de habitação e serviços", sendo que "a futura operação de transformação fundiária deverá ser precedida de uma Unidade de Execução, que definirá os pormenores da solução urbanística".

Com um valor-base de licitação de 24 milhões de euros, o dossiê do leilão, que se realizará no dia 28 de maio às 10:30, poderá ser levantado "mediante o pagamento de 1.000 euros" a partir quinta-feira e até 23 de maio, nos dias úteis das 09:00 às 17:00, nos Serviços Partilhados e Corporativos da SCMP, na Rua Joaquim Vasconcelos, 79, no Porto.

O leilão terá lugar no Auditório de D. Pedro IV, integrado no Centro Corporativo da Instituição na mesma morada, e o imóvel sito na Rua Zeferino Costa "será transmitido no estado em que se encontra à data da celebração da respetiva escritura".

O procedimento "será monitorizado por um júri constituído por cinco elementos, a que preside a Comissária para a Transparência da Santa Casa da Misericórdia do Porto, a magistrada Dr.ª Maria José Fernandes".