Os campeões europeus em título tiveram, porém, de sofrer e de se entregar ao máximo para derrotar o vice-campeão de Itália. A equipa comandada por Paulo Freitas esteve a perder por dois golos de diferença e apenas conseguiu responder na segunda parte, período em que elevou o seu rendimento e a sua eficácia, assinando quatro golos em cerca de 15 minutos.

Com o apoio de mais de 1.000 adeptos no Pavilhão João Rocha, os ‘leões’ entraram com uma dinâmica elevada no encontro. Todavia, os transalpinos, orientados pelo técnico português Nuno Resende, foram astutos e souberam conter as iniciativas ofensivas dos anfitriões, aproveitando com pragmatismo as desatenções na defesa ‘leonina’. Foi assim que Lucas Martinez acabou por inaugurar o marcador aos sete minutos para o Lodi.

O Sporting acusou um pouco a desvantagem e não foi capaz de manter o nível habitual, com o Lodi a ficar perto de dilatar a vantagem ainda durante o primeiro tempo. No entanto, o que ficara à vista nos derradeiros minutos antes do intervalo foi concretizado logo aos três minutos da etapa complementar (28), quando Domenico Illuzzi elevou para 2-0, ao encostar para a baliza depois de um excelente trabalho de João Pinto.

A perder por dois golos, foi então que os campeões europeus mostraram a sua melhor face. Com uma intensidade e eficácia renovadas, o Sporting encetou a reação apenas dois minutos depois de sofrer o segundo golo, ao ver Toni Pérez converter uma grande penalidade com sucesso para o 1-2.

A motivação crescia entre os ‘leões’ e a esperança numa reviravolta tornou-se mais real com o golo do empate por Gonzalo Romero, aos 36. Ato contínuo, uma notável jogada individual de Ferran Font resultou no 3-2, quando estavam decorridos 39 minutos, e lançou definitivamente o Sporting para a vitória, que ficaria concluída com o quarto tento, da autoria de Toni Pérez (45), novamente de grande penalidade.