Em comunicado, a Polícia de Segurança Pública (PSP) informa que irá montar esta tarde uma operação de segurança para o jogo previsto para as 20h45.

Sublinham ainda que este é considerado um evento de risco elevado, prevendo-se uma lotação de cerca de 45 mil pessoas.

A hora oficial de abertura das portas do estádio de Alvalade está prevista para as 18h45. No entanto, a PSP já iniciou a sua ação durante a manhã, incidindo no âmbito da fiscalização do estacionamento e da circulação automóvel.

Quanto a condicionamentos momentâneos ao trânsito automóvel vão existir alguns, nomeadamente durante a deslocação de equipas e grupos organizados de adeptos, especialmente aqueles que sejam considerados de risco, sendo intenção da PSP que os adeptos visitantes concentrem junto ao Estádio da Luz, pelas 17h00, com saída previstas às 17h30.

A PSP relembra que, segundo a legislação em vigor, é crime a distribuição e venda de títulos de ingresso falsos ou irregulares, a prática de dano em transporte público, instalação ou equipamento utilizado pelo público, a p articipação em rixa na deslocação para ou do espetáculo desportivo e a entrada não autorizada de qualquer pessoa na área de competição (relvado).

Além disso, aconselham a deslocação para o Estádio José Alvalade em transportes públicos, com antecedência e no caso de utilização de viaturas próprias, o estacionamento deve ser feito em parques vigiados e destinados para o efeito. Deve ainda evitar-se levar malas e mochilas para o interior do estádio.

Condicionamentos de trânsito momentâneos, entre as 17H30 e as 19H00:

Avenida Machado dos Santos;

2.ª Circular;

Estrada da Luz;

Rua Fernando Namora;

Rua Francisco Gentil;

Rua Professor Vieira de Almeida;

Avenida Padre Cruz;

Rua Alfredo Trindade.

Condicionamentos de trânsito momentâneos, após o final do jogo: