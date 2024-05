“O Sporting Clube de Portugal sagrou-se, esta noite, campeão nacional 2023-24! Perante esta conquista, endereço os parabéns a toda a equipa, treinadores e dirigentes pelo excelente campeonato, competitividade e garra que demonstraram jornada a jornada, bem como ao presidente Frederico Varandas. Parabéns ao Sporting por mais um título a juntar ao já vasto palmarés!”, escreveu o dirigente, na rede Facebook.

O Sporting sagrou-se hoje campeão português de futebol pela 20.ª vez, beneficiando da derrota do Benfica na visita ao Famalicão, por 2-0, na 32.ª jornada da I Liga, para chegar ao título.

Com este resultado, o Sporting, que no sábado venceu em casa o Portimonense (3-0), volta a conquistar o título, depois do último em 2020/21, somando 84 pontos, mais oito do que o Benfica, quando estão apenas duas jornadas por disputar.