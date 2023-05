O Sporting Clube de Braga iniciou as obras para a construção do Estádio Centenário, futura 'casa' do futebol feminino e da equipa B masculina, que estará concluída no arranque da época 2024/25, informou hoje o clube minhoto.

O emblema bracarense, terceiro classificado na I Liga portuguesa, assinalou que o recinto terá capacidade para 2.600 espetadores e disporá, entre outras infraestruturas, de um sistema de iluminação que possibilitará a realização de jogos sem luz natural. A construção do Estádio Centenário está prevista desde a primeira fase do projeto da Cidade Desportiva do Sporting de Braga, em 2017, que tem uma área de implementação de cerca de 30 hectares e cuja segunda fase será inaugurada em breve. Porque o seu tempo é precioso. Subscreva a newsletter do SAPO 24. Subscrever Já subscrevi Porque as notícias não escolhem hora. Ative as notificações do SAPO 24. Subscrever Saiba sempre do que se fala. Siga o SAPO 24 nas redes sociais. Use a #SAPO24 nas suas publicações. Instagram