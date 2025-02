Os ‘leões’, que não vencem há três jogos – derrota com os alemães e empates com FC Porto (1-1) e Arouca (2-2) -, têm hoje tarefa muito complicada na Alemanha, após a derrota no primeiro jogo, com a equipa a quebrar na segunda parte.

A agravar a situação, o treinador Rui Borges viu aumentarem os problemas com as lesões de Daniel Bragança, até final da época, e St. Juste, que se juntam a Geny Catamo, Pedro Gonçalves, Morita e Nuno Santos.

Para Dortmund também não viajaram o goleador sueco Viktor Gyökeres, cuja condição física tem sido gerida, e o extremo internacional português Francisco Trincão.

O jogo entre Borussia Dortmund e Sporting, que terá arbitragem do italiano Davide Massa, tem início às 17:45 (horas de Lisboa), num play-off em que o vencedor defrontará o Lille ou o Aston Villa, equipas apuradas diretamente, nos oitavos de final da competição.

Na terça-feira, o Benfica garantiu o apuramento para os oitavos de final da ‘Champions’, ao empatar em casa 3-3 frente ao Mónaco, na segunda mão do play-off, depois de ter vencido na primeira mão por 1-0.

Na próxima fase, os ‘encarnados’ vão defrontar os ingleses do Liverpool ou os espanhóis do FC Barcelona.