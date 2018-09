Em declarações aos jornalistas, o relator dos processos disciplinares impostos aos anteriores membros do Conselho Diretivo, liderado por Bruno de Carvalho, reiterou que “o Sporting não está falido” ou “insolvente”, mas salientou que o “milagre financeiro” anunciado no clube não passava de “um mito” e que “a situação financeira exige algum esforço”.

“Está a decorrer uma auditoria e ela é que vai dar com exatidão o que se passa. Com base nos relatórios publicados, o grupo Sporting terá um défice de tesouraria até ao fim do ano de 122 ME. [O futuro presidente] tem de ser alguém com capacidade para negociar com a banca ou outro parceiro”, referiu, antevendo um “exercício de gestão muito rigoroso”.

Estes 122 ME subdividem-se em 60 ME de défice do grupo Sporting, 32 de pagamentos aos bancos por venda de jogadores e outros 30 referentes ao empréstimo obrigacionista. O elemento da CF revelou ainda que “em termos de receitas futuras já foram adiantados 60 dos 68 ME” que havia a receber de direitos televisivos.