Os ‘leões’, que já venciam ao intervalo por 47-30, impuseram-se à formação de Ovar, que somou a sua terceira derrota em finais da competição.

Com este triunfo, na terceira final consecutiva, o Sporting soma os mesmos dois títulos da Oliveirense, a dois do FC Porto, que ergueu o troféu quatro vezes, e a quatro do Benfica, recordista de conquistas, com seis.