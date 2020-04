O Sporting refere que já pagou três milhões de euros a Mihajlovic, atualmente ao serviço do Bolonha, bem como uma indemnização por custos legais.

“A Sporting CP - Futebol, SAD confirma que procedeu ao pagamento a Sinisa Mihajlović das quantias que resultam da referida condenação, incluindo juros e contribuição para as despesas legais, naturalmente sujeitando-as aos impostos legais. Desse pagamento já foram notificados, na sequência da participação apresentada por Siniša Mihajlović, a UEFA e a FPF, bem como o próprio, que, apesar de reconhecer o pagamento efetuado, referiu considerar que os descontos legais aplicados pela Sporting CP - Futebol, SAD não são devidos, pretendendo receber a quantia arbitrada pelo CAS como quantia líquida”, explica em comunicado.

O entendimento dos ‘verdes e brancos' é outro, apesar de o sérvio manter a execução instaurada sobre a SAD e que tinha originado a penhora das receitas que eram devidas pela participação nas provas europeias.

A SAD dos lisboetas "juntará os comprovativos de pagamento e requererá o levantamento da penhora".

"A Sporting SAD continua a considerar que efetuou o pagamento a que estava obrigada nos estritos termos da decisão do TAD e da lei, nada mais sendo devido a Sinisa Mihajlovic", pode ler-se no comunicado.

O técnico sérvio foi contratado em junho de 2018 pelo então presidente Bruno de Carvalho, mas, poucos dias depois acabou por ser despedido pela comissão de gestão liderada por Sousa Cintra, que contratou José Peseiro.

Sinisa Mihajlovic, que atualmente treina os italianos do Bolonha, exigiu uma indemnização de cerca de 11 milhões de euros à SAD do Sporting pela quebra unilateral do contrato, em 27 de junho de 2018.