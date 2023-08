“A Sporting Clube de Portugal — Futebol, SAD informa (…) que chegou a acordo com o Unione Sportiva Lecce S.p.A. (adiante designado Lecce) com relação à aquisição, a título definitivo, dos direitos desportivos do jogador Morten Hjulmand, pelo montante de Euro18.000.000,00 (dezoito milhões de euros), aos quais podem acrescer até Euro3.000.000,00 (três milhões de euros) condicionados ao atingimento de objetivos individuais e coletivos”, informou a SAD ‘leonina’, em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Na mesma nota, o Sporting refere que o jogador assinou um contrato válido até junho de 2028, que inclui uma cláusula de rescisão de 80 ME, acrescentando ainda que “o valor do mecanismo de solidariedade devido a clubes terceiros será suportado pela Sporting SAD”.

Hjulmand, de 24 anos, torna-se, assim, a segunda contratação mais cara da história do emblema de Alvalade, sendo apenas superado pelo sueco Viktor Gyökeres, que foi resgatado aos ingleses do Coventry neste ‘mercado’, por 20 ME.

É o segundo jogador dinamarquês a envergar a camisola do emblema ‘leonino’, duas décadas depois de o guarda-redes Peter Schmeichel ter representado o clube, entre 1999 e 2001.

O médio defensivo fez a formação no Copenhaga, rumando à Áustria para alinhar pelo Admira Wacker em 2018, antes de ser contratado pelo Lecce, em janeiro de 2021, por 170 mil euros, quando a formação transalpina ainda estava na Serie B, o segundo escalão.

Desde então, atuou em 95 jogos e ajudou o clube do sul de Itália a subir à Serie A em 2022, sendo que, na temporada passada, foi promovido a capitão de equipa.

O médio dinamarquês é o segundo reforço assegurado pelo Sporting para a temporada 2023/24, depois do avançado Viktor Gyökeres.