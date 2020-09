Segundo a nota dos ‘leões', a AG será "exclusivamente para votação de orçamento e contas", deixando quaisquer outros temas para um momento futuro, "quando for possível garantir em segurança a presença de todos os sócios do Sporting que desejem participar ativamente na vida do clube".

Assim, e "mantendo-se o calendário previsto", a convocatória será publicada na quinta-feira, com os ‘verdes e brancos' a conversarem com a DGS, a fim de garantir que são respeitadas "todas as diretrizes" relativas à pandemia de covid-19.