O vice-presidente Filipe Osório de Castro e o vogal Rahim Ahamad deixaram a direção do Sporting, por motivos pessoais e profissionais, devido à pandemia de covid-19, anunciou hoje o clube ‘leonino’.

A saída dos dois elementos da estrutura ‘verde e branca’ levou a uma reorganização da direção liderada por Frederico Varandas, que vai ficar reduzida a quatro vice-presidentes, e à subida do suplente André Cymbron a vogal, com a pasta internacional.

Filipe Osório de Castro e Rahim Ahamad deixam a direção do clube, eleita em 8 de setembro de 2018, depois de Francisco Rodrigues dos Santos também ter deixado o cargo de vogal, em dezembro de 2019, para se candidatar à liderança do CDS-PP, sendo então substituído por André Bernardo.

Leia o comunicado publicado no site dos leões na íntegra:

O Sporting Clube de Portugal vem por este meio comunicar a saída do vice-presidente Filipe Osório de Castro e do vogal Rahim Ahamad por motivos pessoais e profissionais, consequência da crise mundial gerada pela pandemia de COVID-19.

O Clube agradece o esforço e a dedicação com que Filipe Osório de Castro e Rahim Ahamad encararam a missão de servir o Sporting Clube de Portugal e em particular o contributo que deram nestes últimos meses extremamente difíceis das suas vidas profissionais, nos quais nunca deixaram de contribuir activa e positivamente para a gestão no nosso Clube.

Devido às saídas de Filipe Osório de Castro e de Rahim Ahamad, André Cymbron assume a posição de vogal no Conselho Directivo do Sporting Clube de Portugal, ficando responsável pela pasta Internacional e Pedro Lancastre passará a representar o Clube na área do Património; Alexandre Ferreira ficará com a pasta dos Sócios e Museus, André Bernardo com o Marketing e área Comercial e Miguel Nogueira Leite com a área Institucional. Frederico Varandas, Francisco Salgado Zenha, João Sampaio, Maria Serrano e Miguel Afonso mantêm as pastas anteriores.