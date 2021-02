Em Braga, o Portimonense adiantou-se no marcador aos 23 minutos, com um golo de Aylton Boa Morte, mas o Sporting de Braga deu a volta na segunda parte, com golos de Lucas Piazón (62) e de Ricardo Horta (73, de grande penalidade).

Com este triunfo, o Sporting de Braga está no terceiro lugar, com 36 pontos, e encurtou para três a diferença para o FC Porto, que empatou hoje com o Belenenses SAD (0-0). Já o Portimonense somou a segunda derrota consecutiva e é 14.º, com 15.