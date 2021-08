O Sporting de Braga vai defrontar os sérvios do Estrela Vermelha, búlgaros do Ludogorets e os dinamarqueses do Midtjylland no Grupo F da Liga Europa de futebol, ditou o sorteio hoje realizado.

A fase de grupos da Liga Europa, na qual a formação bracarense, vencedora da Taça de Portugal, é a única representante nacional, realiza-se em 16 de setembro (primeira jornada), 30 de setembro (segunda), 21 de outubro (terceira), 4 de novembro (quarta), 25 de novembro (quinta) e 9 de dezembro (sexta e última).

A final da competição está marcada para 18 de maio de 2022, no Estádio Ramón Sánchez-Pizjuán, em Sevilha.

Sporting de Braga quer garantir primeiro lugar

O diretor de operações da equipa de futebol do Sporting de Braga, Acácio Valentim, disse hoje que o objetivo dos minhotos é ficar em primeiro lugar no Grupo F da Liga Europa.

“O objetivo é vencer o máximo de jogos possíveis para garantirmos o primeiro lugar do grupo e, assim, termos acesso direto à fase seguinte. O plantel, apesar de jovem, é ambicioso e é para isso que vai trabalhar”, afirmou o responsável.

“O sorteio ditou-nos jogar contra equipas fortes, aparentemente de menos nome, mas estamos a falar de dois campeões dos respetivos países [Estrela Vermelha e Ludogorets] e um vice-campeão [Midtjylland]. São deslocações difíceis e longas e, de acordo com o calendário, pode trazer mais dificuldades, nomeadamente deslocações que sejam em período de inverno”, notou Acácio Valentim.