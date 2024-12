O ‘bis’ do internacional luso Bruma, aos 16 e 56 minutos, o segundo de grande penalidade, parecia lançar os minhotos para o triunfo caseiro, só que o venezuelano Alejandro Marqués, aos 68, de penálti, e Gonçalo Costa, aos 82, asseguraram a igualdade para o conjunto estorilista.

Os bracarenses, que contabilizam apenas três vitórias nas sete partidas em casa para o campeonato, sobem provisoriamente ao quarto lugar, com os mesmos 24 pontos do Santa Clara, quinto, que no sábado recebe o Rio Ave, enquanto o Estoril está, à condição, no 10.º posto, com 14.