Depois do triunfo caseiro por 2-0, o ‘onze’ de Carlos Carvalhal adiantou-se no Estádio Luís II com um golo do espanhol Abe Ruiz, aos 20 minutos, o primeiro dos minhotos em França, à quarta visita, com os anfitriões a empatarem aos 90, por Disadi.

O sorteio dos quartos de final da Liga Europa, que os ‘arsenalistas’ já disputaram em 2010/11 e 2015/16, está agendado para sexta-feira, em Nyon, na Suíça.