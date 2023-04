Racic bisou, aos 25 e 53 minutos, e o segundo golo de grande penalidade, Pizzi, aos 43, e Banza, aos 76, também de penálti, e 90+1, fizeram os golos do Sporting de Braga, três vezes vencedor da prova nacional.

Os bracarenses recebem os insulares no dia 25 de abril, na segunda mão, um dia antes do FC Porto, detentor do troféu, visitar o Famalicão, no primeiro jogo da outra meia-final.