Os bracarenses não foram além do terceiro lugar no Grupo D da Liga Europa, atrás de Union Saint-Gilloise e Union Berlim, acabando por ser relegados para uma ronda de qualificação para os ‘oitavos’ da terceira competição da UEFA.

Para chegarem à fase a eliminar, os minhotos, atuais terceiros classificados da I Liga, terão de ultrapassar uma Fiorentina longe dos melhores tempos, que ocupa o 13.º posto da Serie A e se viu obrigada a participar neste play-off por ter ficado na segunda posição do Grupo A da Liga Conferência Europa.

De resto, a diferença das duas formações num passado recente nas competições europeias fica bem patente no ranking da UEFA, em que o Sporting de Braga é 38.º, enquanto a formação ‘viola’ é 103.ª.

O jogo da primeira mão do play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Conferência Europa entre Sporting de Braga e Fiorentina tem início marcado para as 17:45, em Braga, com arbitragem do espanhol Carlos del Cerro Grande, enquanto a segunda mão está agendada para 23 de fevereiro, em Florença.

Também hoje realizam-se os restantes sete encontros da primeira mão do play-off: Qarabag-Gent, Bodo/Glimt-Lech Poznan, Trabzonspor-Basileia, AEK Larnaca-Dnipro, Sheriff-Partizan, Ludogorets-Anderlecht e Lazio-Cluj.

Os oito vencedores juntar-se-ão nos oitavos de final da Liga Conferência Europa a Basaksehir, West Ham, Villarreal, Nice, AZ Alkmaar, Djurgarden, Sivasspor e Slovan Bratislava, que já estão garantidos naquela fase da prova, após terem assegurado o primeiro posto dos respetivos grupos.