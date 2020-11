No estádio da Luz, o Sporting de Braga adiantou-se no marcador aos 38 minutos, com um golo de Iuri Medeiros, ampliando a vantagem por intermédio de Francisco Moura, aos 50 e 63, com Seferovic a reduzir, aos 68 e 86.

Com esta vitória, o Sporting de Braga alcança os ‘encarnados’ no segundo lugar, ambos com 15 pontos, a quatro do líder Sporting, com o Benfica a somar a segunda derrota consecutiva no campeonato e o terceiro jogo seguido em todas as competições a sofrer três golos.