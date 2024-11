Os ‘arsenalistas’, que somaram o segundo triunfo consecutivo para o campeonato, adiantaram-se aos 16 minutos, através de Bruma, na conversão de uma grande penalidade, e ampliaram aos 54, por intermédio de El Ouazzani, perante um Arouca que ainda reduziu em cima dos 90, por Sylla, somando o quarto jogo sem vencer e a segunda derrota seguida.

Com este triunfo, o Sporting de Braga ocupa para já o quarto lugar, com 20 pontos, a dois do Benfica, terceiro, e com mais dois do que o Santa Clara, quinto e com menos um jogo, enquanto o Arouca está provisoriamente no 15.º, com sete pontos.