A jogar em casa a primeira partida oficial da nova época, na estreia do técnico Daniel Sousa, o Sporting de Braga adiantou-se no marcador com um golo do internacional português Ricardo Horta, aos 56, e ampliou a vantagem aos 59, com um tento do uruguaio Rodrigo Zalazar, de penálti.

O jogo da segunda mão está agendado para o dia 01 de agosto e vai ser disputado em Sofia, na Bulgária. O vencedor deste duelo já sabe que vai defrontar os suíços do Servette na terceira pré-eliminatória da Liga Europa.