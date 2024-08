O Sporting de Braga garantiu hoje o apuramento para a terceira pré-eliminatória da Liga Europa de futebol, depois de novo triunfo frente aos israelitas do Maccabi Petah Tikva, por 5-0, marcando encontro com os suíços do Servette.

No jogo da segunda mão da segunda pré-eliminatória, disputado em Sófia, na Bulgária, devido ao conflito entre Israel e o Hamas, o Sporting de Braga, que tinha vencido a primeira mão em casa por 2-0, marcou por intermédio de Adrian Marín, aos 29 minutos, Roger Fernandes, aos 41, Rodrigo Zalazar, aos 45+4, e El Ouazzani, aos 90+1, de penálti, beneficiando ainda de um autogolo de Galabov, aos 62. Os bracarenses vão agora defrontar os suíços do Servette, na terceira pré-eliminatória, em casa, em 08 de agosto, e fora, uma semana depois, numa ronda que ainda antecede o play-off, última eliminatória de acesso à fase de liga, a disputar em 22 e 29 de agosto.