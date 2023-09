O Sporting vai defrontar os italianos do Atalanta, os austríacos do Sturm Graz e os polacos do Raków Czestochowa no Grupo D da Liga Europa de futebol, ditou hoje o sorteio, realizado no Mónaco.

A primeira jornada da fase de grupos joga-se em 21 de setembro, enquanto a segunda ronda se disputa-se em 5 de outubro, e a terceira em 26 de outubro. A quarta jornada realiza-se em 9 de novembro, a quinta está marcada para 30 de novembro, e a sexta e última ronda terá lugar em 14 de dezembro. A final da Liga Europa 2023/24 vai realizar-se em 22 de maio de 2024, na Dublin Arena. Porque o seu tempo é precioso. Subscreva a newsletter do SAPO 24. Subscrever Já subscrevi Porque as notícias não escolhem hora. Ative as notificações do SAPO 24. Subscrever Saiba sempre do que se fala. Siga o SAPO 24 nas redes sociais. Use a #SAPO24 nas suas publicações. Instagram