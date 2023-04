Depois no empate (32-32), no Pavilhão João Rocha, em Lisboa, a equipa lisboeta nunca se deu por vencida, diante do atual líder da liga gaulesa, em igualdade pontual com o Paris Saint-Germain, mas acabou por ser afastada, num jogo em que o Sporting viu Francisco Costa receber ordem de expulsão, aos 18 minutos.

No FDI Stadium, os ‘leões’, comandados por Ricardo Costa, perdiam por dois golos de diferença ao intervalo (16-14), mas chegaram a liderar os primeiros 30 minutos por dois golos de vantagem em três momentos, com os gauleses a imporem-se a partir do 7-6 no ‘placard’.

O segundo tempo começou como terminou o primeiro, com o Montpellier a gerir o marcador, face às curtas diferenças, sendo que chegou a estar na frente por 29-25, naquela que foi a maior vantagem no desafio.

O lateral Salvador Salvador, do Sporting, foi o melhor marcador artilheiro do jogo, com oito remates certeiros, enquanto Julien Bos anotou sete golos pelos anfitriões, o segundo melhor registo na ficha de jogo.

Nas meias-finais da Liga Europeia, prova conquistada pelo Benfica em 2021/22, o Montpellier vai encontrar os espanhóis do Granollers e os alemães do Fuchse Berlim e do Goppingen, que contam com o português Gilberto Duarte.

Após o encontro, o técnico 'leonino' falou num jogo "duro" e destacou o "trabalho muito bom" dos seus atletas.

"Parabéns ao Montpellier. Foi um jogo muito bom, duro, entre os líderes dos campeonatos de França e Portugal. Tenho muito respeito pelos meus jogadores, que fizeram um trabalho muito bom, mas o Montpellier mereceu ganhar. Tem mais experiência e talvez tenham ganho esta eliminatória em Lisboa", analisou Ricardo Costa, em conferência de imprensa.

Por sua vez, Salvador Salvador deu igualmente os parabéns à "excelente equipa" do Montpellier, considerando que o Sporting "fez dois jogos muito bons".

"Parabéns ao Montpellier, que tem uma excelente equipa. Fizemos dois jogos muito bons. Lutámos muito em casa e viemos a França lutar contra uma equipa muito boa, com excelentes jogadores. Lutámos até ao fim, mas caiu para o lado deles", lamentou.