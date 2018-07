Na apresentação da candidatura, que decorreu em Lisboa, o oitavo candidato às eleições com o lema “Raça e Futuro”, definiu-se como um futuro gestor “à imagem dos campeões” do Sporting e com uma enorme vontade de triunfar.

“Chegou a hora de uma nova geração de atletas, mais preparada do que nunca, aplicar a sua cultura desportiva e profissional na condução dos destinos do clube, com a mesma determinação, foco e sede inesgotável de vencer. Queremos uma gestão à imagem dos campeões do Sporting, feito de esforço, dedicação, devoção e glória”, explicou.

Quanto à equipa que o acompanhará, João Benedito caracteriza a mesma como um “núcleo duro”, que se preparou bem e deu provas para poder trazer o sucesso ao clube de Alvalade.

“O núcleo duro, que me orgulho de liderar, é composto por vários campeões, com larga experiência enquanto dirigentes federativos e provas dadas na alta competição. É uma geração que atempadamente trabalhou e se preparou: Carlos Pereira, Ricardo Andorinho e Pedro Miguel Moura”, revelou em relação às escolhas para vice-presidentes.

O ex-jogador insistiu que a cultura que pretende passar será a de “vitórias e de títulos”, com pessoas que estiveram em campo e conquistaram troféus.

Para o fim deixou palavras para os treinadores dos Sporting, em especial para o técnico do futebol sénior, José Peseiro, e apelou ainda a uma campanha eleitoral que se destaque pela “elevação e valores” ‘leoninos’.

“Vamos dar as condições, as melhores condições, para que estas pessoas [treinadores] só se preocupem em ganhar. José Peseiro é o treinador do Sporting e é o nosso treinador”, concluiu.

Antes de João Benedito, já tinham anunciado que iriam concorrer às eleições do Sporting Bruno de Carvalho, presidente destituído, Carlos Vieira, Frederico Varandas, Dias Ferreira, Pedro Madeira Rodrigues, Zeferino Boal e Fernando Tavares Pereira.